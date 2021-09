19 funcionários da Vale são resgatados de mina no Canadá

Nos primeiros seis meses de 2021, a mina de Totten produziu 3.600 toneladas de níquel no local.

No domingo, 39 empregados não puderam sair da mina devido a danos no eixo que abriga o meio de transporte (espécie de elevador) entre a superfície e o subsolo. Enquanto as condições no eixo eram avaliadas, os empregados se dirigiam a estações de refúgio subterrâneas como parte dos procedimentos padrão da empresa.