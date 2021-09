BNDES seleciona 25 startups para apoio financeiro gratuito

Vinte e cinco聽startups (empresas emergentes) receber茫o gratuitamente apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ么mico e Social (BNDES) para alavancar seus empreendimentos. O an煤ncio foi feito nesta segunda-feira (27), no Rio de Janeiro, pelo banco, em parceria com o cons贸rcio AWL (Artemisia, Wayra e Liga Ventures).

As 25 empresas foram selecionadas dentre 1.366 empreendimentos que se inscreveram no Programa BNDES Garagem 鈥 Neg贸cios de Impacto, cujo objetivo 茅 contribuir para a cria莽茫o e acelera莽茫o de solu莽玫es de impacto social ou ambiental, estimulando o empreendedorismo e desenvolvendo empresas que produzam retornos de impacto positivo 脿 sociedade e ao mercado.

O diretor de Participa莽玫es, Mercado de Capitais e Cr茅dito Indireto do BNDES, Bruno Laskowski, afirmou que os objetivos iniciais do programa foram alcan莽ados, destacando a grande quantidade de inscri莽玫es e a multiplicidade das solu莽玫es apresentadas.

鈥淭eremos 25聽startups聽sendo aceleradas em todas as verticais priorizadas para o primeiro ciclo: sustentabilidade, sa煤de, educa莽茫o, cidades sustent谩veis e聽govtech. S茫o neg贸cios de todas as regi玫es do Brasil que trazem solu莽玫es para desafios sociais, ambientais e de produtividade, estimulando o ecossistema do empreendedorismo no pa铆s e transformando positivamente a vida dos brasileiros na 煤ltima milha鈥, explicou.

O l铆der de Sele莽茫o do Cons贸rcio AWL, Felipe Alves, 聽observou que a sele莽茫o teve um olhar intencional para a diversidade. Dentro do grupo selecionado, cerca de 40% dos neg贸cios t锚m mulheres como lideran莽as e 27% possuem lideran莽as autodeclaradas negras, salientou.

鈥淭amb茅m percebemos um interessante grau de maturidade das聽startups聽de impacto, com muitas delas em est谩gio de tra莽茫o e escala鈥 disse. Acrescentou que, dentre as empresas emergentes selecionadas, destaca-se a presen莽a de聽govtechs, que s茫o聽startups聽que t锚m os governos como clientes como parte de seu modelo de neg贸cio. 鈥淯m diferencial do programa 茅 justamente poder apoiar聽startups聽que queiram gerar impacto via setor p煤blico tamb茅m鈥, declarou.

Tra莽茫o

As 25 empresas emergentes selecionadas participar茫o do est谩gio de tra莽茫o, destinado a empreendedores com um produto j谩 criado, mas que buscam apoio para dar os pr贸ximos passos e crescer. Durante quatro meses, elas receber茫o apoio do BNDES, do Cons贸rcio AWL e de parceiros do mercado, para estimular seu crescimento e, tamb茅m, para poss铆veis neg贸cios e investimentos.

Do total de 1.366 empreendimentos, 600 se inscreveram para essa etapa. Os restantes 766 participantes se inscreveram para o est谩gio de cria莽茫o, que apoiar谩 at茅 20 neg贸cios.

Ainda segundo o BNDES, os selecionados receber茫o todo o suporte necess谩rio para desenvolver o Produto M铆nimo Vi谩vel (MVP, sigla do ingl锚s聽Minimum Viable Product), validar a solu莽茫o no mercado, lan莽ar a聽startup聽e conquistar os primeiros clientes.

A divulga莽茫o dos selecionados para esse est谩gio est谩 prevista para outubro. Veja as 25 empresas selecionadas no聽link.

Fonte: Ag锚ncia Brasil