Geraldo Macêdo discute pleitos de Simão Dias com o senador Alessandro Vieira

Na manhã da última segunda-feira, 27, o vereador e líder do prefeito na Câmara, Geraldo Macêdo (PSB), esteve no gabinete do senador Alessandro Vieira (Cidadania), em Aracaju.

Na oportunidade, o parlamentar socialista solicitou informações sobre a perfuração do poço artesiano da comunidade Lajinha, na zona rural do município sergipano. “Tive a grata satisfação de saber que está tudo ocorrendo dentro dos trâmites necessários e em breve realizaremos o grande sonho desta comunidade”, destacou Geraldo.

O vereador também solicitou ao senador um esforço do seu mandato, para sensibilizar o Ministério da Cidadania no tocante a distribuição de cestas básicas para as inúmeras famílias simãodienses que vivem em insegurança alimentar, situação muito difícil, principalmente nesta pandemia.

Outra pauta apresentada durante a reunião remete a Identidade Profissional dos Radialistas (PLC 153/2017), que tramita no Senado Federal, para reconhecimento em todo o território nacional.

“Foi um papo muito produtivo, com a expectativa de bons frutos para a nossa gente. Ainda na ocasião ganhei um exemplar do Vade Mecum atualizado, e autografado pelo senador, para presentear ao meu concunhado Júnior Rocha”, finalizou o vereador.