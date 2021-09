Prefeitura reúne gestores escolares para discutir o Projeto Aprova Brasil

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, realizou nesta terça-feira, 28, uma Reunião Técnico-pedagógica, com os núcleos gestores das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal, de forma presencial, no auditório da Semed.

O objetivo foi alinhar o Projeto Educa Lagarto – Aprova Brasil, e explanar sobre a Avaliação do SAESE que ocorrerá em outubro e tratar de assuntos pertinentes ao Departamento de Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem (DDEA).

Na oportunidade, a diretora do DDEA, Edicelma Barbosa, trouxe em sua fala o contexto e desenvolvimento das ações que o departamento vem trabalhando.

Já a assessora de planejamento da Editora Moderna, Daniela Ribeiro, sanou as dúvidas e orientou os gestores a respeito de como acessar e utilizar as plataformas Moderna Edu e Aprova Brasil.

O encontrou também contou com a presença da técnica pedagógica Glaucia Cavalcante, que relatou sobre a Avaliação do SAESE, onde os alunos do 2°, 5° e 9° anos do município estarão participando.

Fonte: Prefeitura de Lagarto