Sergipe recebe novo lote de vacinas contra a Covid-19

Um novo lote com 13.250 da AstraZeneca está previsto para chegar ao estado na madrugada desta quarta (29). Ao todo são 67.070 doses para serem aplicadas em primeira e segunda doses.

De acordo com a SES, as doses serão distribuídas na manhã da quarta (29).

De acordo com o último boletim epidemiológico, Sergipe vacinou com a primeira dose 69,26% da população, o que dá 1.566.022 pessoas. Estão imunizados com a segunda dose ou dose única, 861.441 pessoas, ou seja, 37,15% da população. Já tomaram a dose de reforço, 3.531 idosos.

