Homem é flagrado tentando furtar teclado de Igreja Evangélica em Sergipe

Na noite dessa última terça-feira, 28, um homem invadiu um templo religioso no Conjunto João Alves, localizado em Nossa Senhora do Socorro, e tentou realizar o furto de um teclado, que estava dentro das dependências do local.

Segundo o pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Joanan Menezes, o indivíduo foi flagrado por populares durante o ato, e por isso, equipes policiais foram acionadas imediatamente.

“Era mais ou menos por volta das 21:30, tomamos conhecimento da situação na hora porque o pessoal viu ele pulando por cima dos telhados. E foi um susto porque a última vez que isso aconteceu aqui foi há muito tempo atrás”, explicou o homem.

Com a chegada da Polícia o suspeito foi recolhido para a tomada das medidas cabíveis e o instrumento musical recuperado e devolvido ao dono.

