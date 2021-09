PC e PM prendem suspeito de diversos crimes em Lagarto

Policiais das 1ª e 2ª Divisões da Delegacia Regional, com o apoio do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), cumpriram, na última quarta-feira, 29, um mandado de prisão contra um suspeito identificado como Luís Henrique Santos Pereira, de 18 anos. Ele é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em local habitado.

De acordo com os delegados Allison Lial e Matheus Cardillo, as forças policiais realizavam diligências próximas à estrada Matinha, em Lagarto, com o objetivo de apurar a localização de Luís Henrique. No local, que é apontado como um ponto do tráfico de drogas, o suspeito foi avistado e, após perceber a aproximação policial, tentou fugir mas foi detido.

Na casa em que o suspeito residia foram apreendidos cinco tabletes e nove porções de substância semelhante à maconha, material para embalar cocaína e 63 tubos do tipo eppendorf, comumente utilizado para armazenar cocaína, dentre outros objetos.

O delegado Allison Lial ressaltou que, no dia 13 de setembro, os agentes diligenciaram em outro endereço de Luís Henrique, flagrando-o portando arma de fogo. No entanto, ele fugiu pulando os muros de residências vizinhas enquanto efetuava disparos de arma de fogo.

Na ocasião, ele deixou sua companheira no local em posse de um tablete e diversas trouxas de substância semelhante à maconha, munições de revólver calibre .38, anotações alusivas ao tráfico de drogas, diversos tubos vazios para acondicionar cocaína, R$1.097, dentre outros itens. Com esse fato, houve a representação pela prisão preventiva, sendo deferida pelo Poder Judiciário.

A Polícia Civil orienta que informações sobre suspeitos e delitos sejam sigilosamente encaminhadas por meio do número de telefone do Disque-Denúncia, 181, ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE.