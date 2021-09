De novo: Ibrain cobra a reconstrução da rodovia que liga Lagarto a Itaporanga

Após a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovar mais duas linhas de crédito para o Governo do Estado continuar com a reforma da malha rodoviária sergipana, o deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) voltou a cobrar do governador Belivaldo Chagas (PSD) a reconstrução da rodovia que liga o município de Lagarto a Itaporanga d’Ajuda.

De acordo com o parlamentar, a obra possibilitará um novo acesso para os munícipes da região que querem se deslocar com rapidez e segurança. Cabe destacar que, na última semana, Ibrain acompanhado do seu pai, o ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, esteve com o governador para solicitar benefícios para os moradores da região centro-sul.

Dentre as principais solicitações estava a celeridade no atendimento da indicação de número 306/2019, que solicita a revitalização da Rodovia SE-265, que liga os municípios de Lagarto a Itaporanga d’Ajuda, com destaque para os trechos que passam pelos povoados Gravatá, Sapé, Brasília, Jenipapo, e Estancinha.

Já a linha de crédito aprovada pelos deputados estaduais é de R$ 100 milhões junto à Caixa Econômica e mais R$ 100 milhões junto ao Banco de Brasília S.A.. Juntas, elas têm o objetivo de permitir ao Governo do Estado que continue com o projeto de recuperação estrutural das rodovias estaduais prioritárias, conforme programação contida no Planejamento Estratégico 2019-2022 e no Plano Plurianual — PPA 2020-2023 — Lei n° 8.645, de 08 de janeiro de 2020.

De acordo com o PPA 2020-2023, Sergipe conta com uma malha rodoviária de 3.755,80 km, sendo 2.280 km pavimentados e 1.475,80 km ainda não pavimentados. “Nesse contexto, no ano de 2020, o Poder Executivo deu início ao Programa Pró-Rodovias, com a contratação de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, linha de crédito FINISA, no valor de duzentos milhões de reais, autorizada pela Lei n° 8.640, de 27 de dezembro de 2019”, informa o documento.