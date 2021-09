Motorista sai da rota e carga de tênis pega fogo entre Simão Dias e Pinhão

Na última quarta-feira, 29, uma carga de tênis incendiou enquanto era transportada sobre a Rodovia SE-179, entre os municípios de Simão Dias e Pinhão. De acordo com o 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ªCIPM), o fogo iniciou a tarde e toda a ocorrência foi finalizada já na madrugada desta quinta-feira, 30.

“O motorista relatou que havia desligado a rota, para pegar um trecho melhor, mas o satélite percebeu e acabou travando as rodas do reboque, que superaqueceram e acabaram gerando o incêndio que queimou 90% da carga”, relatou.

A 4ªCIPM ainda informou que a carga saiu do Ceará com destino ao município baiano de Paripiranga, que ela tinha seguro e que o baú foi desengatado após o motorista perceber o fogo. Com isso, ninguém ficou ferido.

Contudo, ainda na manhã de hoje, o reboque carbonizado estava nas margens da rodovia, o que fez alguns cidadãos pararem para tentar achar algum tênis em bom estado de uso. Diante disso, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual enviou uma equipe ao local na manhã de hoje.