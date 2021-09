Babá sergipana é encontrada morta em São Paulo

A babá Tarciana Lima de Souza, de 34 anos, foi encontrada morta em uma área de mata no bairro Parelheiros, em São Paulo, na tarde dessa quarta-feira, 29. Ela estava desaparecida desde o último dia 19. O caso ganhou repercussão no programa Cidade Alerta da TV Atalaia e também no nacional.

Tarciana foi vista pela última vez descendo as escadas do prédio onde morava. Câmeras de segurança registraram o momento. Ela estava acompanhada pelo namorado, Alex Francisco de Assis.

Ele era o principal suspeito de envolvimento no desparecimento da babá. Alexsandro foi preso na última terça-feira, 28, e ontem confessou que matou Tarciana asfixiada no dia em que ela desapareceu. Ele contou ainda que comprou uma pá e que voltou no local um dia depois para enterrar o corpo dela.

Alexsandro é casado e mantinha uma relação extraconjugal com Tarciana, com quem tem um filho de cinco anos. Os dois viviam uma relação conturbada, mas ela sonhava em casar-se com ele. Sonho, que ela acreditava que se realizaria em abril desde ano. A babá já tinha organizado todos os preparativos e inclusive já tinha ganhado o vestido do casamento.

Tarciana foi morar em São Paulo com 16 anos, mas estava sempre em Aracaju e recebia familiares em sua casa na capital paulista.

A família dela está desolada e cobra justiça. Dois irmãos da babá também moram em São Paulo e acompanham o processo para liberação do corpo.

A família quer que o sepultamento aconteça em Aracaju. A mãe de Tarciana também disse que vai pedir a guarda do neto, que está sob os cuidados de uma amiga da babá em São Paulo.

Alexsandro deve responder por feminicídio e ocultação de cadáver.

