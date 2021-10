Em Poço Verde, pescador morre afogado após se enganchar em arames

No final da tarde da última quarta-feira, 30 de setembro, um pescador conhecido como Zé Domingos ou Domingão morreu afogado, após se enganchar em arames e algarobeiras que se encontravam em uma localidade conhecida como Barragem do Amargosa, situada no povoado Poço dos Bois, em Poço Verde.

Durante o afogamento, Domingos chegou a pedir socorro, mas quando um amigo notou o que estava acontecendo e correu para salvá-lo, já era tarde demais. Uma ambulância do Samu esteve no local e constatou o óbito. Já o corpo foi recolhido no período noturno pelo Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o comunicador poçoverdense Gabriel Oliveira, como a Barragem do Amargosa passou um longo período de seca, algarobeiras nasceram no local e alguns cidadãos implantaram cercas de arame farpado no local para a criação de animais.