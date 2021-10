Suspeitos de realizar assaltos em Lagarto são presos pela Guarda Municipal

Na manhã da última quinta-feira, 30 de setembro, uma equipe da Guarda Municipal de Lagarto (GML) prendeu cinco suspeitos de realizar assaltos nos bairros Estação e Horta e no povoado Limoeiro. A detenção ocorreu após o grupo ser denunciado e abordado no Conjunto Habitacional Júlia Nogueira, na sede da cidade.

De acordo com a GML, durante ação, foi apreendido um revólver calibre .38 com cinco munições, que estava em posse de um dos suspeitos; e duas trouxinhas de maconha, as quais estavam com outro suspeito.

“Todos os suspeitos já possuem ficha criminal e alguns deixaram o sistema prisional recentemente”, destacou a GML que encaminhou o caso para a Delegacia Regional de Lagarto.