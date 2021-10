Prefeita de Riachão do Dantas busca investimentos junto ao governador

Na última quinta-feira, 30 de setembro, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD), esteve no Palácio dos Despachos, em Aracaju, onde se reuniu com o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), em busca de investimentos e melhorias para o povo riachãoense.

Na oportunidade, Simone esteve acompanhada da deputada estadual Maysa Mitidieri (PSD) e do deputado federal Fábio Reis (MDB), o qual destacou que a principal pauta da reunião foi: “O fortalecimento da nossa parceria em benefício do estado de Sergipe e as demandas do povo riachãoense”.