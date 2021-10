Fábio Reis entrega campo society na zona rural de Itabaianinha

Na noite da última quinta-feira, 30 de setembro, o deputado federal Fábio Reis (MDB) participou da solenidade de entrega de um campo society no povoado Poxica, na zona rural de Itabaianinha.

Por meio de suas redes sociais, o deputado federal Fábio Reis afirmou que a obra foi viabilizada por seu mandato e proporcionará um ambiente de altíssima qualidade para a prática esportiva.

“Além de ter sido feita com emenda que destinei de R$ 500 mil e possuir grama sintética, vestiários e uma área de lazer, ela representa muito para a comunidade do povoado Poxica porque vai oferecer uma estrutura de altíssima qualidade para a prática do esporte”, ressaltou Fábio Reis.

Durante a inauguração, Reis esteve acompanhado do do prefeito Danilo de Joaldo (DEM) e demais autoridades municipais.