Lagarto disponibiliza curso de aperfeiçoamento em regras de futebol

A Prefeitura de Lagarto em parceria com o Governo de Sergipe e a Escola de Arbitragem de Sergipe estará realizando o Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento das regras de futebol de campo.

O curso, que será realizado nos dias 23 e 24 de outubro, com momentos teóricos e práticos, é voltado para árbitros, presidentes e treinadores de clubes profissional ou amadores de Lagarto; coordenadores e treinadores de escolinhas de futebol.

Já as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 4 e 15 de outubro. Os interessados devem procurar a sede da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte (SECJESP), situada na Avenida Rotary, n° 137, Centro, das 9h as 12h, em Lagarto.