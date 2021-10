Um homem de 25 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso por policiais civis e militares nesta quinta-feira, 30, no povoado Palestina, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, o crime foi praticado contra uma criança de nove anos, no ano de 2020, e logo após a ocorrência, o investigado teria se evadido de São Cristóvão, buscando refúgio no povoado Palestina, onde foi preso.

Fonte: FAN F1