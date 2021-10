Prefeitura discute com o Sebrae validação do projeto da Sala do Empreendedor

Representando a Prefeitura de Lagarto, a secretária da Indústria, Comércio e Turismo, participou de mais um encontro para discutir as últimas tratativas para a implantação Sala do Empreendedor no Município.

O encontro aconteceu nessa segunda-feira, 27, na sede do Sebrae em Aracaju e teve como intuito a validação do projeto feito pelos arquitetos do órgão para a Sala do Empreendedor na cidade de Lagarto.

O projeto é resultado da última reunião, quando na oportunidade fora apresentada a nossa futura sede, onde também funcionará a sala do Empreendedor. A validação do projeto será dada pela prefeita Hilda Ribeiro e pela equipe técnica da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo.

Participaram da reunião a arquiteta Auristela, a consultora do Sebrae Maricelia Ofsiany e servidores da pasta.

Fonte: Prefeitura de Lagarto