UFS abre inscrições para Residência Pedagógica até o dia 2

Estão abertas, até o dia 2 de outubro, as inscrições para seleção de estudantes que desejam atuar no Programa Residência Pedagógica (RP). Ao todo, foram disponibizadas 11 vagas remuneradas e 16 voluntárias, distribuídas em seis núcleos: Biologia (Cesad), Biologia (Itabaiana), Geografia (Cesad), Física (São Cristóvão), Matemática (Itabaiana) e Inglês (São Cristóvão).

As bolsas têm o valor de R$400 mensais, e a carga horário do aluno bolsista ou voluntário é de 8 horas semanais. Podem participar alunos matriculados em curso de licenciatura da UFS na área relativa a um dos subprodutos, desde que tenham cursado o mínimo de 50% dos créditos ou estejam matriculados a partir do quinto período curricular do curso.

O resultado final será disponibilizado pela Pró-Reitoria de Graduação no dia 13 de outubro.

Residência pedagógica

O Programa de Residência Pedagógica é uma atividade de formação realizada por um discente regularmente matriculado em curso de licenciatura e desenvolvida numa escola pública de educação básica, onde o residente é acompanhado por um professor da educação básica e orientado por um docente da UFS.

Consulte a documentação necessária para inscrição e outras informações no edital.

Fonte: Infonet