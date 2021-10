Caravelas surgem no litoral sergipano e Corpo de Bombeiros faz alerta

As caravelas já começaram a aparecer no litoral e o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) alerta para os cuidados que a população precisa ter com esses animais para evitar acidentes. “É preciso estar atento para evitar o contato, porque os tentáculos desses animais liberam toxinas, inclusive quando eles estão já na areia, especialmente com relação a crianças”, afirmou o comandante do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), major Márcio Caldas.

Segundo ele, a maior incidência de caravelas está relacionada ao período de reprodução da espécie, além da chegada de correntes frias no litoral. O contato com os tentáculos pode gerar sintomas leves, como vermelhidão e queimação em uma pequena área. “Nesses casos, a indicação é lavar com vinagre ou a própria água do mar para aliviar os sintomas. Não esfregue o local ou coloque águia doce, que podem piorar esses sintomas”, aponta.

O bombeiro alerta que em alguns casos é necessário buscar atendimento médico imediatamente. “Casos como uma grande área atingida, quando as regiões são face e tórax, ou ainda quando a vítima tenha sintomas como náuseas, vômito e falta de ar. Em todos esses casos é fundamental buscar uma unidade de saúde”, concluiu.

