Confiança terá lote extra de ingressos para jogo contra o Vasco

O Confiança anunciou a venda de mais um lote de ingressos para a partida contra o Vasco da Gama, que acontecerá no próximo domingo, 03, válida pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube já havia vendido o total disponível dos ingressos, porém com a liberação de mais 10% do público feita pelo Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), na última quinta-feira, 01, o time azulino poderá completar o total de 30% do público do estádio, permitido pelo decreto estadual.

Para ir ao jogo, o torcedor deverá apresentar cartão de vacinação comprovando a imunização completa contra Covid-19 (duas doses ou dose única). Quem tomou a 1° dose da vacina, terá de apresentar um teste negativo de RT/PCR ou antígeno, realizado nas últimas 72 horas antes da partida.

Os ingressos do 3° lote para o confronto que acontecerá no Batistão estão sendo vendidos e pode ser adquirido presencialmente em pontos de venda do clube ou de forma on-line. Os portões do estádio serão abertos a partir das 14h45 e fechados às 17h45. A partida terá início às 18h15.

Fonte: Infonet