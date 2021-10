Motorista de aplicativo é rendido e tem veículo roubado em Sergipe

Na manhã desta sexta-feira, 1º de outubro, um motorista de aplicativo foi rendido por três homens armados, colocado no porta-malas do veículo e, em seguida, deixado no Loteamento São Braz, no município de Nossa Senhora do Socorro.

A abordagem aconteceu na Piabeta, também em Nossa Senhora do Socorro e os homens levaram o veículo, um Fiat Siena de cor escura, e o aparelho celular do motorista. As informações foram confirmadas pelo 5º Batalhão da Polícia Militar.

A polícia está em diligências com o intuito de localizar o veículo através do seu rastreio. A população pode ajudar através de informações pelo 190.

Fonte: Fan F1