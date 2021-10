DTTU participa do 1º Simpósio dos Agentes de Trânsito do Estado de Sergipe

A Prefetura de Lagarto, por meio da Secretaria de Ordem Publica / Departamento de Trânsito e Transporte Urbano (DTTU), participou do 1º Simpósio dos Agentes de Trânsito do Estado de Sergipe que aconteceu na última quarta-feira, 29.

O tema desta primeira edição foi ‘Desafios e perspectivas no exercício funcional frente a demanda de segurança viária” e contou com a presença de profissionais da Bahia, Paraíba, Brasília e de todo estado de Sergipe.

Para além do tema, o encontro foi realizado para fechar as atividades que foram desenvolvidas durante a Semana Nacional do Trânsito, assim como para discutir novas leis e toda a dinâmica do trabalho no trânsito, da parte teórica a prática e ao êxito na função.

Presente ao simpósio, a Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, foi homenageada com flores e recebeu um convite para ser madrinha junto com uma placa de reconhecimento pelos serviços prestados e aproveitou a oportunidade para fortalecer a importância dos Agentes de Trânsito para o município.

“Os nossos agentes são responsáveis por garantir aos munícipes o direito e ir e vir de acordo com as leis. Continuaremos discutindo e exercendo um diálogo franco, aberto e promissor em todos os desafios e perspectivas desses profissionais. Fiquei imensamente feliz e grata pela homenagem, reconhecimento, carinho e principalmente pelo trabalho que é desenvolvido por todos os agentes da DTTU de Lagarto e em todo o estado de Sergipe” pontuou a gestora.

“Falar e trabalhar com trânsito é primordial para fortalecer os nossos mecanismos de segurança no município. Nesse primeiro simpósio estamos felizes por poder compartilhar conhecimentos e aprimorar as nossas funções diante da sociedade. A Semop estará sempre de portas abertas para tudo que fortaleça e ajude a segurança no trânsito” explicou o secretário de ordem pública, Marcos França.

O simpósio contou com a presença do presidente da Federação dos DETRAN municipais, estaduais e do Distrito Federal, Eider Marcos; o Presidente da Associação de Agentes de Trânsito do Brasil, Antônio Coelho; o deputado estadual Capitão Samuel; O vice-presidente do Sinatran, Marcos Nabuco e o nosso secretário de Ordem Pública, Marcos França.

