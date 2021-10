Instituto de Identificação disponibiliza serviços sem agendamento prévio

O Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel Gonzaga está disponibilizando o atendimento especializado para emissão da carteira de identidade e inclusão do nome social, sem agendamento prévio e com a possibilidade de escolha de um horário exclusivo.

Segundo o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, o horário está disponível não só para quem opta pela inclusão do nome social, mas também para quem fez a alteração no cartório para mudança de gênero.