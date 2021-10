Ônibus escolar novo incendeia na zona rural de Itabaianinha

Na manhã desta sexta-feira, 1º de outubro, um ônibus escolar da Prefeitura de Itabaianinha ficou completamente destruído após incendiar, nas margens de uma rodovia que corta do povoado Tabela, em Itabaianinha.

Procurada pelo Portal Lagartense, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Itabaianinha informou que o fogo teve início com um princípio de incêndio que conseguiu se alastrar rapidamente por todo o veículo.

A pasta ainda comunicou que o fogo atingiu a rede elétrica da região. “Mas as equipes já estão no local, fazendo toda a manutenção e corrigindo os danos”, acrescentou.

Cabe destacar que, no momento do incêndio, não havia ninguém dentro do ônibus, que foi adquirido há menos de quatro anos. Já a fumaça gerada pelo fogo chamou a atenção de populares que transitavam pela região.