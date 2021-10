Fim de semana será de pouca nebulosidade e muito calor

Para os sergipanos que gostam de praticar atividades de lazer ao ar livre, o primeiro final de semana do mês de outubro será bastante favorável, uma vez que nos próximos sábado e domingo, 02 e 03, a predominância será de céu claro, presença de poucas nuvens e temperaturas elevadas.

De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), as condições atmosféricas atuais são de presença de pouca nebulosidade em todo o Estado. O vapor d’água desprendido do Oceano Atlântico que está sendo transportado para o litoral do Nordeste, através de escoamentos de Leste e Sudeste pode ocasionar chuvas isoladas em áreas do litoral ao Território Agreste Sergipano, pela convergência de umidade em baixos níveis, resultando em tempo parcialmente nublado durante a madrugada e manhã, com maior probabilidade de ocorrência de chuvas leves e isoladas nestes períodos, porém, as tardes serão ensolaradas.

Em razão das chuvas concentradas em uma pequena área e com curta duração, consideradas leves, sobretudo em pontos do extremo Oeste na divisa com o Estado da Bahia, os modelos dinâmicos de previsão apontam cerca de 10mm acumulados até a próxima segunda-feira, 04.

Por conta desta situação, as possibilidades é que a velocidade dos ventos sejam mais brandas durante o dia e comecem a evoluir no final de tarde, atingindo seu pico durante à noite e a variação pode ser de 9 a 24km/h. Os efeitos mínimos de advecção (baixa velocidade dos ventos), combinados com temperaturas mais altas tendem a aumentar a sensação térmica (calor), ficando em todo o Estado em torno dos 26º.

