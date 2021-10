Goretti diz vai disputar reeleição e que Sérgio Reis concorre à Prefeitura de Lagarto em 2024

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) confirmou na última sexta-feira, 1º, durante o programa Juventude Notícias, Rádio Comunitária Juventude FM, de Lagarto, que irá concorrer à reeleição no ano que vem. Ela também garantiu que seu sobrinho, Sérgio Reis (MDB), irá disputar a cadeira de prefeito de Lagarto em 2024.

A informação foi divulgada com exclusividade pela deputada ao radialista Aloísio Andrade, o Prefeitinho, que aproveitou o ensejo e perguntou sobre as eleições municipais de 2024. “Em 2024, Sérgio já disse que ele será com certeza. É o nome já posto para a campanha de 2024”, afirmou a deputada.

A pré-candidatura de Goretti Reis à reeleição de deputada estadual no ano que vem já havia sido confirmada anteriormente pelo presidente do diretório do PSD em Lagarto, Tiago Freire, também em participação em programa de rádio.

Atuação na Alese

Na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Goretti Reis foi autora de diversas leis, entre elas: Lei nº 7.526/2012 que institui “Outubro Rosa”, objetiva a redução do câncer de mama e de útero; Lei nº 8.072/2015, que institui a Semana Estadual de Doação de Leite Humano em Sergipe; e de outros projetos de lei, tais como: PL nº 21/2019, que visa criar a Patrulha Maria da Penha; PL nº 22/2019, prevê a redução da jornada de trabalho da enfermagem para 30 horas; PL nº 47/2019, dispõe sobre vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e implantação de serviço para atendimento ao homem agressor.

Feitos de Goretti em Lagarto

Em Lagarto, Goretti Reis possui grandes feitos na área da saúde. Tanto que foi ela quem criou o primeiro Centro de Especialidades Médicas do interior de Sergipe; o Centro Humanizado da Mulher; o Centro de Pediatria Criança Saudável. Implantou os Programas: Agente Comunitário de Saúde e Saúde da Família; projetos odontológicos; construção e ampliação de Centros de Saúde; criação do Serviço de Urgência Ambulatorial 24 horas na Colônia Treze e pioneirismo na informatização do processo de marcação de consultas. Atuação que concedeu premiações ao Município.