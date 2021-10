Lagarto Futsal disputará as semifinais do Campeonato Sergipano de 2021

Na noite da última sexta-feira, 1º, o Lagarto Futsal conseguiu segurar o Indiaroba Futsal, garantir um empate de 3 a 3 dentro do Ginásio de Esportes O Ribeirão. E como o Verdão venceu fora de casa, o resultado obtido em casa o colocou nas semifinais do Campeonato Sergipano de Futsal de 2021.

Durante o jogo, ainda no primeiro tempo, o Indiaroba conseguiu abrir dois gols de vantagem sobre o Lagarto, que reagiu com um gol do Fabrício Santana. Mas os indiarobenses estavam com fome de bola e ampliaram o placar.

Com isso, o Lagarto reagiu mais uma vez e conseguiu um gol com Andrezinho e outro com Vaninho. Fim de jogo: Lagarto 3 x 3 Indiaroba.

Após o empate diante da torcida, a Diretoria do Lagarto Futsal afirmou que a conquista da classificação para a semifinal: “Foi sofrido, foi emocionante, foi eletrizante”. Contudo, seu adversário na próxima etapa da competição será definido neste sábado.