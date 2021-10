Homicídio é registrado em ponto turístico de Simão Dias

Na madrugada deste domingo, 3, um homicídio por arma de fogo foi registrado no povoado Serra do Cabral, popularmente conhecido como Serra do Cruzeiro, em Simão Dias. O local é um dos principais pontos turísticos do município.

Segundo informações, a vítima estava próximo ao restaurante do mirante acompanhado de algumas pessoas e acabou sendo alvejada ao deixar o local.

O Instituto Médico Legal foi acionado para fazer o recolhimento do corpo, enquanto a Polícia Civil investigará o caso. Já a identidade da vítima não foi revelada pelas autoridades.