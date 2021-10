Homem que tentava roubar clientes na saída de bar é preso em Lagarto

No último sábado, 2, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) prenderam um homem por direção perigosa, no centro da cidade de Lagarto. Segundo denúncias, o cidadão em questão estava em posse de uma arma de fogo, tentando assaltar clientes que saiam de um bar.

“Os policiais realizaram diligências e encontraram, nas imediações da Rua Laudelino Freire, um homem suspeito numa moto. Os militares deram ordem de parada, mas o homem não obedeceu e tentou empreender fuga seguindo a contra mão de direção. Contudo, acabou interceptado e foi encaminhado à delegacia”, relatou a Polícia Militar.