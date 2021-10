UFS publica edital de transferência interna para ingresso em 2021.2

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) publicou o edital para preenchimento de vagas ociosas em cursos de graduação por transferência interna. O ingresso será no segundo período letivo de 2021.

Os interessados podem realizar inscrição no período de 05 a 07 de outubro, por meio do Portal do Discente no Sigaa. O processo seletivo oferta 1.416 vagas distribuídas para os campi de São Cristóvão, Aracaju, Laranjeiras e Itabaiana.

O resultado preliminar deve ser divulgado até o dia 09 de outubro no site da Prograd, com prazo até o dia 12 do mesmo mês para interposição de recursos.

Fonte: Infonet