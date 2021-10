Trabalhadores da saúde receberão doses de reforço contra a Covid-19

A vacinação no estado iniciou em 19 de janeiro e os de profissionais da saúde, que estavam na linha de frente de combate à doença, foram os primeiros a receber as doses.

Os caminhões refrigerados deixaram a Central de Abastecimento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), no Centro Administrativo da SES, escoltados pela Polícia Rodoviária Federal. Os municípios que fazem parte da Regional de Aracaju, retiram as vacinas no Ceadi.