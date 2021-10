No Batistão, Confiança perde para o Vasco com gols no segundo tempo

Em jogo válido pela 28° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Confiança foi derrotado pelo Vasco da Gama pelo placar de 2 a 1, no último domingo, 03, no Batistão.

O time azulino criou as primeiras grandes chances da partida, ainda no primeiro tempo. Apesar da vantagem com a p osse de bola, a equipe carioca finalizou somente uma vez contra a meta proletária. O Dragão voltou para o segundo tempo buscando o resultado. Aos 10′, Álvaro foi ao chão em dividida na área vascaína e o VAR acionou a arbitragem, que manteve a decisão de não marcar a penalidade.

No segundo tempo, o Vasco começou a pressionar mais e chegou ao primeiro gol aos 15′, com chute de German Cano dentro da área. Logo em seguida, aos 18′, foi a vez de Ricardo receber na área e ampliar para os visitantes. O Confiança balançou as redes somente aos 33′ após o zagueiro Nirley aproveitar a sobra da bola na área adversária.

Com o resultado, o Confiança continua com 22 pontos conquistados, na 19° colocação. O próximo compromisso do Dragão acontece no sábado, 09, quando enfrenta o Vitória, em Salvador.