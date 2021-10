PM prende homem por porte ilegal de arma em Simão Dias

Na tarde do último domingo, 03, militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam um homem portando uma arma de fogo em Simão Dias.

A Equipe Coruja Extra Comando, juntamente com o Getam, faziam patrulhamento na Serra do Cabral quando visualizaram um veículo sendo conduzido de maneira suspeita.

Os militares deram voz de parada ao gol branco, que tinha dois ocupantes. Durante a revista veicular, os policiais encontraram, ao lado do banco do motorista, um revólver calibre .38 com duas munições intactas.

O motorista e o passageiro foram conduzidos à delegacia, juntamente com a arma apreendida, para que fossem tomadas as providências legais. Lembrando que, naquele mesmo dia, um homem foi assassinado naquela região.

