Dia do Agente de Endemias é comemorado com homenagens

O dia do Agente Comunitário de Saúde e do Agente Comunitário de Endemias foi comemorado nesta segunda-feira, 4 de outubro. Para comemorar, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria De Saúde realizou uma homenagem para enaltecer de forma fundamental e indispensável os profissionais que estão sempre ativos nas ações da gestão municipal.

A comemoração ocorreu no Auditório da Faculdade Dom Pedro, onde na oportunidade, foi relatada a importância do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, do elo de ligação que fazem entre a comunidade e os serviços de saúde prestados pelo município, do trabalho preventivo e do acompanhamento direto nas comunidades, parabenizando desta forma a todos os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias pelo seu dia.

Durante o evento comemorativo foram exibidos vídeo das diversas ações realizadas pelos agentes, além da entrega de kits de equipamentos de proteção individual (EPI), lembrancinhas entre outras coisas.

A Prefeita Hilda Ribeiro, participou do evento de forma remota e através de vídeo fez uma bela homenagem para os profissionais.

“De forma especial parabenizo os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, não só da nossa cidade como também de todo o Brasil. Profissionais que ao longo dos anos conquistaram o reconhecimento, mais que merecido, pelo papel significativo e importante junto às equipes de Saúde da Família. Parabéns e que Deus abençoe e proteja cada um de vocês!” felicitou a gestora.

No evento, o secretário municipal de Saúde Marlysson Magalhães, parabenizou os profissionais, ressaltando a importância do trabalho realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias no município.

“Esses profissionais são primordiais para que a saúde funcione com êxito e chegue a todos os lagartenses. Sem os agentes nós não seríamos referência na área da saúde, não teríamos a nossa gente com atendimento humanizado e eficiente. Esses profissionais merecem todo o mérito!” parabenizou o secretário.

Além da prefeita e do secretário de saúde, o evento também contou com a presença do vice-prefeito, Fábio Frank, de membros do secretariado, vereadores e da presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde, Adilma Lima.

Fonte: Prefeitura de Lagarto