Construção da Orla da Barragem não sofrerá interrupções, garante Hilda Ribeiro

Na última terça-feira, 5, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), assinou mais um contrato para a liberação de recursos para a segunda etapa da construção da Orla da Barragem Dionísio de Araújo Machado. O ato ocorreu junto a representantes da Caixa Econômica Federal.

De acordo com a prefeita, a construção da orla não sofrerá com interrupções. “O deputado federal Gustinho Ribeiro já havia conquistado e posto na conta do Município recursos federais na ordem R$ 3 milhões para a 1ª etapa. E hoje estamos assinando mais um contrato que representa mais R$ 3 milhões de reais igualmente provindos de emendas de Gustinho Ribeiro e que serão liberados para a 2ª etapa, o que assegura que a obra não terá interrupções que prejudiquem seu andamento”, comentou a prefeita.

Hilda ainda explicou que, as obras se dividem em quatro etapas, que terão um custo total estimado em R$ 12 milhões, e que o Município também aportará recursos próprios na mesma. Já a Prefeitura de Lagarto informou que o processo licitatório para a construção será aberto nas próximas semanas, uma vez que depende apenas da liberação dos recursos pela Caixa.

Vale lembrar que o projeto da Orla da Barragem foi idealizado pelo arquiteto Eduardo CarloMagno, o qual foi responsável pela criação do projeto da Orla da Atalaia, na capital sergipana.

Saiba mais: Escolhida a área para a construção da Orla da Barragem de Lagarto