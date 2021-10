Ministro da Saúde nomeia professor da UFS novo coordenador do Programa Nacional de Imunizações

Afirmou também ter deixado o cargo após a “politização” da vacinação no Brasil e declarações de autoridades que colocaram em dúvida a eficácia dos imunizantes.

Currículo do novo coordenador

De acordo com seu currículo na página do CNPq, Ricardo Queiroz Gurgel tem mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade de São Paulo e doutorado sobre o mesmo tema, na mesma instituição.