Nesta quinta-feira, 7, o Lagarto Futsal enfrentará o Agrovila/Canindé no Ginásio de Esportes o Ribeirão, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Sergipano de Futsal 2021.

O confronto está marcado para iniciar às 19h30 e os torcedores que quiserem assistir terão que adquiri o ingresso, que custa R$ 10,00, na Loja do Torcedor do Lagarto, situado no centro da cidade.