Prefeito de Simão Dias consegue patrol e recursos para a Saúde

Durante uma visita realizada ao gabinete do senador Rogério Carvalho (PT-SE), o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), anunciou a conquista de uma patrulha mecanizada, mais conhecida como patrol, além de mais emendas para a área da Saúde do município. Em Setembro, o parlamentar anunciou R$ 2 milhões para investimentos em cirurgias eletivas, manutenção das unidades básicas de saúde e para a infraestrutura da cidade.

Na ocasião, o prefeito Cristiano Viana agradeceu ao senador pela liberação do veículo para o Município e pelo seu empenho em prol das demandas do povo simão-diense. “Quero agradecer ao senador Rogério Carvalho pela patrol que o seu mandato acaba de liberar para Simão Dias, através da Codevasf. A liberação do veículo é de extrema importância para o Município, pois nos auxiliará na melhoria das estradas vicinais”, destacou o gestor.

A liberação imediata da patrol, no valor aproximado de R$ 1 milhão, faz parte de uma ordem de serviço firmada entre o senador Rogério Carvalho e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para atender municípios do estado de Sergipe.