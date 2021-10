QG do Tiro de Guerra de Lagarto será reformado

Na manhã da última quarta-feira, 6, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), assinou uma Ordem de Serviço, para o início da reforma do prédio do Tiro de Guerra de Lagarto. De acordo com a gestão municipal, o prazo estimado para execução dos serviços será de 120 dias.

“A reforma contempla melhorias na estrutura da sede como reforma geral dos telhados, das instalações elétricas, pintura, como reforma dos alojamentos, refeitório, construção da Sala do Instrutor e muito mais”, detalhou a Prefeitura de Lagarto.

Já a prefeita Hilda Ribeiro agradeceu o apoio do TG nas ações da Administração e destacou que a reforma deste complexo sempre foi uma prioridade para sua administração. “A reforma do Tiro de Guerra já era uma das nossas prioridades e desde o início do mandato estávamos lutando para torná-la possível. Agora, com a assinatura dessa Ordem de Serviço, os jovens atiradores poderão contar com um espaço mais adequado, confortável e seguro” pontuou a gestora.

“O Tiro de Guerra é um refúgio para estes jovens em tempos difíceis, pois é aqui que eles se reconhecem e exercem funções de maneira tão eficaz. Para que tudo flua bem é importante ter um ambiente que traga conforto e segurança para os jovens atiradores, por isso o apoio da Prefeitura vem sendo tão importante e a reforma da nossa unidade é a prova disso” comentou o Sargento Rubens chefe de Instrução do TG.

Além da presença da Prefeita Hilda, prestigiaram a solenidade membros do secretariado, vereadores e o representante da JFilhos, construtora responsável pelas obras.