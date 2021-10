Confira a lista provisória da seleção de executor de serviços básicos

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou nesta quinta-feira, 7, o resultado provisório do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de executor de serviços básicos, para desenvolver as suas atividades na Rede Estadual de Ensino.

A partir da divulgação dessa lista, a seleção entra na fase de recurso. Caso o candidato discorde da pontuação, ou mesmo, não encontre seu nome na lista, até às 17h do próximo sábado, 9, deve acessar sua avaliação no sistema on-line, onde fez a inscrição, e verificar sua avaliação, caso julgue necessário entrar com recurso por escrito. Confira a lista do resultado provisório no link:https://bit.ly/3BlfW6x

A Seduc informa ainda que o candidato deve se atentar para a data de nascimento, por se tratar de critério de desempate. Caso haja alguma incorreção, ele deve solicitar sua retificação, sob pena de desclassificação na seleção. Para o Processo Seletivo Simplificado para o cargo de executor de serviços básicos, o Governo do Estado está ofertando 715 vagas. A remuneração mensal corresponde a um salário mínimo vigente.

Jorge Costa, diretor de Recursos Humanos da Seduc, lembra que o processo seletivo é feito com base na Lei Estadual nº 6.691, de 23 de setembro de 2009, que dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado para atender às necessidades do serviço público em caso de excepcional interesse da Administração Pública Direta e Indireta.

“O processo seletivo é feito de forma criteriosa, transparente e democrática para garantir que a comunidade escolar tenha mais tranquilidade no seu dia a dia. O processo é feito em caráter temporário, já que as vagas são preenchidas somente por necessidade da escola, quando há um pedido de afastamento previsto em lei”, explica.

FONTE: Infonet