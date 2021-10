Prefeitura de Lagarto orienta os gestores escolares para a avaliação do SAESE

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, realizou na última sexta-feira segunda-feira, 4, mais uma Reunião Técnica com os núcleos gestores das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal que participarão da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (SAESE).

O encontro aconteceu no auditório da Semed, com o objetivo de orientar sobre a Avaliação que ocorrerá entre os dias 18 e 29 de outubro com as turmas dos 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental; além de sanar as dúvidas dos diretores e coordenadores escolares.

Na oportunidade, a diretora do Departamento de Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem (DDEA), Edicelma Barbosa, falou sobre a importância da prova para o Município e de como é necessária uma mobilização para trazer esses alunos à escola; sempre pensando no contexto atual e nas medidas do protocolo de segurança.

Em seguida, as técnicas pedagógicas Gláucia Martins e Silvana Araújo esclareceram todas as dúvidas e orientaram os gestores de como ocorrerá a avaliação do SAESE.

FONTE: Prefeitura Municipal de Lagarto