Covid-19: Lagarto está entre as 13 cidades do país sem mortes em setembro

Lagarto foi destaque nacional na última quinta-feira, 7. No levantamento realizado pelo G1, o município está entre as 13 grandes cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes que não registraram nenhum óbito por covid-19 no último mês de setembro. A medida foi comemorada pela gestão municipal, que ressaltou a importância da vacinação.

“Há 41 dias sem registrar óbitos e com 75% da população total vacinada com a 1ª dose, a Prefeitura de Lagarto entende a importância da imunização enquanto estratégia prioritária na redução do número de pessoas com sintomas, internações, casos graves e óbitos por COVID-19. É esperado também que ocorra a redução na circulação do vírus”, destacou.

E completou: “Diversas estratégias são implementadas constantemente no município de Lagarto, para alcançar um número maior de adultos e idosos não vacinados. Além dos pontos principais, a Secretaria de Saúde disponibiliza um ponto fixo para vacinação no período noturno, realiza ações itinerantes (a exemplo do Drive-thru, vacinação no mercado municipal e em outros espaços) e mais de 08 equipes de saúde da família que realizam a vacinação nos povoados e localidades mais distantes”.