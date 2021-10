Obra de Fábio Reis, duplicação da adutora do Piauitinga está em fase de conclusão

A duplicação da Adutora do Piauitinga estará funcionando e levando água para 170 mil pessoas de Lagarto, Simão Dias e Riachão do Dantas em breve. Foi essa a informação dos engenheiros responsáveis pela obra, fruto da conquista de R$ 83,5 milhões do deputado federal Fábio Reis em parceria com o Governo Federal e Governo do Estado, através da Deso.

De acordo com o deputado Fábio Reis, a obra está bem adiantada. “Só para se ter uma ideia, o reservatório localizado no município de Lagarto já está 100% concluído. A adutora de água bruta também com 100% executada. A estação de tratamento em 90%, a adutora de água tratada em 85% e a captação com 15%”, informou.

Os engenheiros da obra estipulam um prazo para entrega de até três meses, caso tudo corra bem, como algumas desapropriações que ainda restam e liberação de recursos para que as execuções continuem no ritmo acelerado e dentro do tempo programado.

Cerca de 170 mil pessoas serão beneficiadas na região. “A atual rede de abastecimento de Lagarto é para 50 mil habitantes. Hoje temos mais que o dobro. Com a ampliação, o abastecimento de água no município será duplicado, além de reforçar os sistemas de abastecimento nos municípios de Simão Dias e Riachão do Dantas”, disse Fábio.

Os recursos financeiros para a realização da obra foram garantidos em 2018 por Fábio Reis e já chegam a R$ 83,5 milhões, assegurados por meio de contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal.

A obra de ampliação da Adutora do Piauitinga integra a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O projeto conta com 46,6 km de adutoras, uma captação, uma Estação de Tratamento de Água (ETA), uma Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), um reservatório de distribuição com capacidade de 2.000 m³ e 14.436 ligações prediais.