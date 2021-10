Jovem de 20 anos morre em acidente na zona rural de Umbaúba

Na manhã desta quinta-feira, 7, um acidente com vítima fatal foi registrado no povoado Guararema, na zona rural de Umbaúba. A vítima foi o jovem Luiz Felipe Ramos, de 20 anos, que estava dentro do Volkwagen Gol envolvido no acidente.

Já as informações indicam que o acidente, ocorrido em uma estrada de terra, foi resultado de um capotamento ainda sem causa definida, mas que será investigado pelo Instituto de Criminalística.

Elas ainda indicam que a vítima estava indo levar algumas laranjas para seus familiares na sede da cidade de Umbaúba; e que ele já estava sem vida quando uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Urgente chegou ao local.