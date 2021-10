Estado de saúde do delegado Marcelo Hercos permanece grave, diz família

Antes de ser transferido para a unidade de saúde, o policial passou por um cirurgia no Hospital de Urgência João Alves Filho.

O crime aconteceu quando o delegado, que estava de folga, abordou três suspeitos na saída de uma loja de conveniência após receber a denúncia de que eles estariam passando notas falsas do local. Um deles reagiu e feriu o policial dando ré no veículo em que estava e disparando com a arma do próprio delegado. Um quarto homem foi identificado posteriormente como suspeito de alugar o veículo para o trio. Os quatro estão presos em Sergipe.