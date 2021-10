Terremoto no Japão deixa pelo menos 32 feridos

Trinta e duas pessoas ficaram feridas em um tremor de terra que abalou a área de Tóquio. A Agência Meteorológica do Japão (JMA) estima magnitude de 6,1 e diz que não havia risco de tsunami.

Sentido em grande parte do leste do Japão, o tremor agitou edifícios e disparou alarmes nos telefones das pessoas para lhes dar tempo de procurar abrigo.

O epicentro do tremor de terra foi registado a 80 quilômetros de profundidade, na província de Chiba (a leste de Tóquio), de acordo com a JMA.

Na última madrugada em Lisboa, a Agência de Gestão de Catástrofes e Incêndios disse que 32 pessoas ficaram feridas, a maioria delas menores.

Foram comunicados incêndios em um edifício e em duas refinarias, mas todos contidos, acrescentaram as autoridades.

Linhas de trens locais e de alta velocidade foram imediatamente suspensas como medida de precaução.

Estão sob controle as centrais nucleares, sem relatórios imediatos de quaisquer anomalias.

“Por favor, tome medidas para proteger a sua vida enquanto se mantém a par das últimas informações” apelou o novo primeiro-ministro nipónico, Fumio Kishida.

O Japão situa-se no “Anel de Fogo” do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende pelo Sudeste Asiático e a bacia do Pacífico.

Na semana passada, um terremoto de magnitude 6.1 foi sentido ao largo da costa noroeste do país, mas não causou anos.

O Japão continua marcado pelo devastador terremoto e tsunami de 2011 (mais de 18.500 mortos), que levou ao desastre nuclear de Fukushima.

Fonte: Agência Brasil