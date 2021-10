Lagarto Futsal perde no primeiro confronto da semifinal do Campeonato Sergipano

Na noite da última quinta-feira, 7, no Ginásio de Esportes O Ribeirão, o Lagarto Futsal perdeu por 3 a 2 para o Agrovila/Canindé, em partida válida pelo confronto de ida da semifinal do Campeonato Sergipano de Futsal 2021.

Durante o jogo, o placar foi aberto pelo time de Canindé, mas tudo ficou igual com um gol do Deivinho para o Lagarto. Momentos depois, os visitantes voltaram a ampliar o placar, mas desta vez o Andrezinho deixou tudo igual para o Verdão.

Apesar do empate, o Lagarto não conseguiu segurar o time visitante que marcou seu terceiro gol e voltou para casa com mais uma vitória. Com isso, o Verdão buscará a sua classificação para a grande final, na próxima sexta-feira, 15, em Canindé.

“Estamos confiantes no jogo de volta”, declarou a diretoria do Lagarto nas redes sociais.