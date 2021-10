Homicida e casal suspeito de tráfico são presos em Tobias Barreto

Durante a Operação Cangalha, desencadeada pelo 11° Batalhão de Polícia Militar (11°BPM), um homicida com uma mandado de prisão em aberto e um casal suspeito de traficar drogas foram presos em Tobias Barreto. Os casos ocorreram na noite da última quinta-feira, 07.

De acordo com o 11°BPM, o homicida, que já possui uma condenação na Justiça de Sergipe, foi capturado no Conjunto Agripino Bernardo I, onde os policiais constataram que ele estava com uma mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de São Paulo.

Já o casal foi detido após o recebimento de denúncias. “Após denúncia, foi encontrado aproximadamente 1kg de maconha prensada na casa da mulher e, em seguida ao se dirigir para a casa do companheiro dela, os PMs também encontraram aparelhos celulares em outra residência”, detalhou o 11°BPM.

Os casos foram encaminhados para a delegacia Regional de Tobias Barreto.

Cabe destacar que a Operação Cangalha teve o intuito de combater o crime de tráfico de drogas no município de Tobias Barreto. Por isso que durante sua execução, diversas rondas e abordagens foram realizadas.