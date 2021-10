Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Lagarto

Na tarde da última quinta-feira, 07, policiais do 7ºBPM prenderam dois homens por tráfico de drogas no bairro Novo Horizonte, na cidade de Lagarto. De acordo com a Polícia Militar, um dos envolvidos já possui passagem pelo sistema prisional e, ainda em andamento, investigações sobre tráfico de drogas em seu desfavor.

“A equipe Tático 72 realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou duas pessoas em atitude suspeita na frente de uma residência. Os militares abordaram os suspeitos e, durante a revista, encontraram no bolso de um deles seis pinos de cocaína, quatro tabletes de maconha e um aparelho celular. Com o outro, foi encontrada uma caderneta de anotações com vários nomes, inclusive do primeiro suspeito, e ainda a quantia de R$ 134,00 em cédulas fracionadas”, relatou o 7ºBPM.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.