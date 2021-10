PT de Sergipe anuncia a pré-candidatura de Rogério Carvalho ao Governo de Sergipe

Por meio de uma nota, o presidente do Partido dos Trabalhadores em Sergipe (PT-SE), deputado federal João Daniel, anunciou oficialmente a pré-candidatura do senador Rogério Carvalho ao Governo de Sergipe em 2022. Segundo o texto, o anúncio ocorre após uma autorização concedida pela sigla em suas instâncias, Executiva e Diretório.

“Ele também recebeu autorização das instâncias para fazer um debate de composição para chapa majoritária, para uma atuação ampla dos setores democráticos e reafirmamos que as candidaturas a vice-governador e senador serão construídas com partidos nesta aliança”, pontuou João Daniel.

E completou: “Reafirmamos nosso compromisso de debater em todas as regiões do Estado, contando com a participação de lideranças políticas, dos movimentos populares e sindical, com a realização de um amplo debate sobre o momento atual no Brasil e em Sergipe para a construção de um projeto popular”.

Após publicação da nota, o PT de Sergipe utilizou suas redes sociais para convidar vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes municipais do PT e os amigos das regiões Centro-Sul e Sul para uma reunião com o senador e pré-candidato Rogério Carvalho. O evento será realizado neste sábado, 14, no Clube dos Idosos, em Arauá.

Composição com o PSB

De acordo com o colunista político Diógenes Braynner, o Partido dos Trabalhadores está conversando com partidos de centro-esquerda, entre eles o PSB, para fazer uma composição em Sergipe. “A tendência é que o ex-senador Antônio Carlos Valadares, pela sua história e experiência, seja nome para disputar o Senado Federal, na chapa liderada por Rogério Carvalho. Embora ainda haja chance do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), ser o nome para o Senado, isso ainda remotamente”, escreveu.